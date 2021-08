Grenade Église Notre-Dame-de-l'Assomption Grenade, Haute-Garonne Visite guidée Église Notre-Dame-de-l’Assomption Grenade Catégories d’évènement: Grenade

Visite guidée de l’église et de son mobilier dont une partie provient de l’abbaye cistercienne de Grandselve qui fonda la bastide de Grenade au XIIIe siècle. Visite suivie de la découverte de l’orgue et d’un petit concert. Découverte de l’église de Grenade, XIVe-XIXe siècles, classée Monument historique. Église Notre-Dame-de-l’Assomption rue Gambetta, 31330, Grenade Grenade Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00

