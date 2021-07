Sainte-Radegonde Église d'Inières Aveyron, Sainte-Radegonde Visite guidée Église d’Inières Sainte-Radegonde Catégories d’évènement: Aveyron

Eglise fortifiée du XVe siècle avec son clocher surmonté d’une toiture en lauzes à larges bords. A l’intérieur de l’Eglise se trouve le Groupe de l’Annonciation, de type gothique finissant, réalisé en 1470 par Pierre Viguier, en calcaire tendre polychromé destiné à l’origine à la cathédrale de Rodez et, qui fut transféré à Inières à la Révolution. Clocher Donjon avec chambres Visite guidée Église d’Inières place de l’église, 12850 Sainte-Radegonde Sainte-Radegonde Arsac Aveyron

