Visite guidée ” Eglise de St-Paul-Lès-Dax: quel cirque”, 9 mars 2023, Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax.

Visite guidée ” Eglise de St-Paul-Lès-Dax: quel cirque”

RV Eglise 32 rue Gambetta Saint-Paul-lès-Dax Landes

2023-03-09 15:00:00 – 2023-03-09

Saint-Paul-lès-Dax

Landes

Saint-Paul-lès-Dax

6 6 EUR Au-delà de son aspect architectural et historique, abordez le décor de cette église différemment. A travers expérience et jeux, saisissez-en toute sa particularité, toute sa subtilité et tout son humour. visite intérieur de l’édifice sous réserve d’office).

Au-delà de son aspect architectural et historique, abordez le décor de cette église différemment. A travers expérience et jeux, saisissez-en toute sa particularité, toute sa subtilité et tout son humour. (visite intérieur de l’édifice sous réserve d’office).

Office de Tourisme

Saint-Paul-lès-Dax

dernière mise à jour : 2023-02-16 par