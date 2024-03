Visite guidée Eglise de Sous-Parsat Sous-Parsat, mardi 16 avril 2024.

Découvrir cette église unique c’est pénétrer à l’intérieur même d’une œuvre d’art. L’artiste Gabriel Chabrat a représenté l’Ancien et le Nouveau Testament à sa façon, colorée et démesurée. Profiter d’une visite guidée permet de comprendre l’œuvre (murs peints et les vitraux) et de s’immerger dans cet univers coloré et unique.

Suivie par une visite de la galerie de Gabriel Chabrat.

RDV devant l’église

Sur réservation. EUR.

Début : 2024-04-16 14:30:00

fin : 2024-04-16

Sous-Parsat 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

