Eglise fortifiée du XIVe siècle. Trois tours ceinturent l’édifice : Le clocher, donjon carré surmonté d’une salle enfermant les cloches dont la flèche recouverte de lauze est de forme conique. La tour nord se termine en forme de dôme, c’est la plus haute des trois (29.5 mètres). La tour sud, la plus petite est composée de mâchicoulis et d’une toiture moderne. A l’intérieur l’édifice est de schéma classique orienté, il comprend une nef, un chœur, deux chapelles et une abside. On peut observer des vitraux (XIXème s.) témoignant de quelques uns des miracles accomplis par Sainte-Radegonde ainsi que des fresques du XIIe s. Visite guidée. Église de Sainte-Radegonde Le Bourg, 12850, Sainte-Radegonde Sainte-Radegonde, Aveyron Aveyron

