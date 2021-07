Visite guidée Église, 19 septembre 2021, Ens.

Église, le dimanche 19 septembre

Samedi et Dimanche après-midi, partant du parking, on monte jusqu’à la Table d’orientation et son panorame sur la vallée d’Aure, On prend alors le sentier pédagogique, ancien chemin desservant les prés dominant le village. Ce chemin d’1,700 km, bordé d’arbres centenaires, est jalonné de bornes décrivant des éléments du patrimoine naturel et bâti. Le circuit aboutit au village où l’on observera les particularités architecturales des fermes et maisons d’habitation. On arrive alors à l’église avec son portail du XIIème classé. L’intérieur, avec sa voûte lambrissée, son autel-retable (XVIIème) et ses statues (XV-XViième) en bois peint feront l’objet d’une visite commentée. Le dimanche matin sera consacré à cette visite commentée de l’Eglise; En cas de mauvais temps, le programme se limitera à la visitebde l’église et à la projection de diaporamaprésentant divers aspects du patrimoine d’Ens

Église Le Village, 65170 Ens



2021-09-19