Haute-Garonne

Visite guidée Église, 18 septembre 2021, Cintegabelle. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Prévoir montées et marches, stationnement : parking Frédéric Mistral (salle des fêtes)

Venez découvrir l’ancienne prison de la tour médiévale qui sert aujourd’hui de clocher et trouvez par vous-même les inscriptions. Église 31550 Cintegabelle Cintegabelle Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:25:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T10:55:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:25:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T11:55:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:25:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T14:55:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:25:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T15:55:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:25:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T10:45:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:25:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T11:55:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:25:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T14:55:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:25:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T15:55:00

