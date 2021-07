Narbonne Édifice romain dit "Horreum" Aude, Narbonne Visite guidée Édifice romain dit “Horreum” Narbonne Catégories d’évènement: Aude

En plein coeur de la ville, vous découvrez l’un des seuls bâtiments conservés de la ville romaine. À quelques pas du forum et de ses monuments publics, se trouvait un bâtiment sans doute de type marché qui a aujourd’hui disparu (horreum signifie entrepôt en latin). Seules les fondations souterraines de ce monument sont aujourd’hui préservées. En descendant dans ces galeries labyrinthiques, à 5 mètres au-dessous du sol moderne, c’est un bond de 20 siècles en arrière qui vous est proposé. Votre guide vous amène à observer les principes de construction des galeries, à imaginer l’architecture du monument disparu et à percevoir la splendeur passée de la ville antique de Narbo Martius.

Édifice romain dit "Horreum" 7 rue Rouget de Lisle, 11100 Narbonne Narbonne Aude

