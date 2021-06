Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Visite guidée : Ecopôle, cycle de l’eau Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Visite guidée : Ecopôle, cycle de l’eau Le Havre, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Le Havre. Visite guidée : Ecopôle, cycle de l’eau 2021-07-13 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-13

Le Havre Seine-Maritime Voici une visite qui vous permettra de mieux comprendre l’un des enjeux environnementaux majeurs : la gestion de l’eau. Grâce à la découverte de l’espace pédagogique de la station d’épuration Edelweiss qui traite les eaux usées et pluviales d’un bassin de plus de 300 000 habitants, vous serez incollables sur le cycle naturel de l’eau dans la région havraise ! La visite concerne uniquement l’espace pédagogique de la station. Les espaces de traitement des eaux ne sont pas accessibles.

Le mardi 13 juillet à 10h.

