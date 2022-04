Visite guidée : eau les mains !

Visite guidée : eau les mains !, 28 avril 2022

Visite guidée proposée par la réserve naturelle de l'Etang noir à Seignosse Bourg. "Eau les mains !"

Les zones humides de la réserve naturelle de l’Étang Noir… à travers des mots et des gestes. Sortie nature ludique autour des zones humides, mêlant Langue des Signes Française et paroles de personnes agissant pour leur protection. Horaires : 14h30 à 16h30.

Tarifs : 4€ adulte ; 3€ de 6 à 16 ans ; gratuit pour les – 6 ans.

Inscription obligatoire auprès de la Réserve Naturelle au 05 58 72 85 76 ; animation.rn.etangnoir@gmail.com

