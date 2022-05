Visite guidée d’Yvetot : l’histoire du commerce, 6 septembre 2022, .

Visite guidée d’Yvetot : l’histoire du commerce

2022-09-06 17:00:00 17:00:00 – 2022-09-06 19:00:00 19:00:00

Jusqu’au milieu des années 70, le commerce yvetotais s’imposait juste derrière ceux de Rouen et du Havre. Par ses quinzaines commerciales richement dotées, son Salon des Arts ménagers, sa vie culturelle et religieuse, ses fêtes de la jeunesse, ses kermesses et son carnaval, la ville attirait et le commerce yvetotais y prenait sa part.

Mais qui étaient donc ces commerçants qui, bien qu’ayant dû relever leurs affaires après la guerre, faisaient preuve d’un dynamisme tel que tous ceux qui ont connu cette époque en ressentent la nostalgie ? Faisons-nous plaisir et plongeons ensemble dans l’histoire commerciale d’Yvetot.

Apportez vos photos, vos cartes postales et vos souvenirs afin que ceux qui n’ont pas connu le Yvetot d’après-guerre puissent s’en faire une idée.

Visite proposée par Anne-Marie LEBLIC, guide-conférencière.

