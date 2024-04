Visite guidée d’Yvetot Le patrimoine industriel autour de la gare Yvetot, samedi 25 mai 2024.

Visite guidée d’Yvetot Le patrimoine industriel autour de la gare Yvetot Seine-Maritime

Avec Anne-Marie LEBLIC, guide-conférencière.

Grâce à sa situation centrale, Yvetot a occupé jusqu’à l’aube des années 1970 une situation économiquement enviable. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Nous évoquerons ce passé industriel et commerçant dont il reste quelques témoins épars qui parfois nous interpellent et nous rappellent un passé économique pas si lointain.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:30:00

fin : 2024-05-25 17:00:00

Place de la Gare

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie tourisme@yvetot-normandie.fr

