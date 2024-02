Visite guidée d’Yvetot Le patrimoine de la Reconstruction Yvetot, samedi 2 mars 2024.

Visite guidée d’Yvetot Le patrimoine de la Reconstruction Yvetot Seine-Maritime

Dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement de Normandie, Anne-Marie LEBLIC vous propose une visite guidée d’Yvetot sur le patrimoine de la Reconstruction. Même si des bois de Touffreville où ils s’étaient réfugiés, les Yvetotais avaient pu observer l’évolution du brasier qu’était devenue leur ville, beaucoup espéraient retrouver tout ou partie des biens restés sur place. Mais c’est une vision d’apocalypse qui s’offre à eux en ce matin de juin 1940. Très vite, on décide de la reconstruction. Elle demandera plus de 20 ans ! C’est en parcourant les rues d’Yvetot que vous découvrirez les événements et les décisions qui conduisirent à la conception de la ville qui s’offre à vous depuis 1962.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:30:00

fin : 2024-03-02

8 Place du Maréchal Joffre

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie

