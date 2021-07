Sainte-Marie-la-Blanche Le centre Infineo Côte-d'Or, Sainte-Marie-la-Blanche Visite guidée d’une usine de recyclage à Sainte-Marie-La-Blanche Le centre Infineo Sainte-Marie-la-Blanche Catégories d’évènement: Côte-d'Or

La visite d’Infineo permet de découvrir le rôle de tous les acteurs de l’économie circulaire des emballages en France: entreprises, citoyens, collectivités locales… et recycleurs ! Après une partie présentation en salle, la visite de l’usine Plastipak permet de découvrir comment se passe le recyclage des bouteilles plastique en France.

Gratuit | Sur inscription – Nombre de places limité à 20 personnes

Le centre Infineo ouvre ses portes au public et permet de découvrir le recyclage de nos emballages. Le centre Infineo Route de Laborde, 21200 Sainte-Marie-La-Blanche Sainte-Marie-la-Blanche Côte-d'Or

