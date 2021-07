Caen Gare SNCF de Caen Caen, Calvados Visite guidée d’une rame OMNEO et rencontre avec un conducteur de train Gare SNCF de Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

le samedi 18 septembre

Le métier de conducteur de train est un métier emblématique de SNCF. Certains en rêvent depuis l’enfance et d’autre découvrent cet univers plus tardivement. Pendant 30 mn, les participants à l’événement auront l’occasion de découvrir une rame OMNEO, nouveau matériel commandé par la Région Normandie, en circulation sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg. Suite à une courte présentation, ils pourront visiter l’intégralité de la rame et avoir accès à la cabine de conduite. Ils pourront également échanger avec un conducteur de train. Visite de 30 mn. 12 créneaux de visite : 10h00 – 10h30 – 11h – 11h30 – 12h – 13h30 – 14h – 14h30 – 15h – 15h30 – 16h – 16h30 Groupes : 2 groupes de 8 personnes (sur inscription) Carte d’identité en cours de validité obligatoire pour la visite.

Les visiteurs profiteront d’une présentation de la rame OMNEO, avant de pouvoir la visiter intégralement. Ils pourront également accéder à la cabine de conduite et échanger avec un conducteur de train Gare SNCF de Caen 15 place de la gare, 14000 Caen Caen Calvados

2021-09-18

