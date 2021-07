Strasbourg Place de la République Bas-Rhin, Strasbourg Visite guidée d’une place, symbole de l’avènement du nouveau pouvoir allemand Place de la République Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### L’actuelle place de la République est le cœur du quartier de la Neustadt, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Centre névralgique de l’ancien quartier allemand suite à l’Annexion de 1871, la Place de la République offre un aperçu exceptionnel de l’architecture allemande de l’époque.

Gratuit. Entrée libre. Rdv devant le Monument aux Morts, au centre de la place.

L'actuelle place de la République est le cœur du quartier de la Neustadt, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Place de la République Place de la République, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T19:30:00

