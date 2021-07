Visite guidée d’une mégisserie de 1880 label “Fondation du patrimoine” Association Mégisserie de La Maysou, 18 septembre 2021, Graulhet.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Association Mégisserie de La Maysou

Vous allez visiter une ancienne mégisserie du cuir (tanerie) de 1880, qui évolue en un centre culturel. Cette derniére est Label “Fondation du patrimoine” avec l’aide de la DRAC notre mégisserie est bientôt en protection par les Monuments historiques, inscription au “Parc et Jardin” et “Patrimoine et Environnement” Venez soutenir la mémoire du bâtis Industriel et nous aider a continuer la sauvegarde et la rénovation de “La mégisserie de La Maysou” Merci pour votre solidarité. Au plaisir de vous y recevoir et vous offrir le verre de bienvenue.

10€ prix de la carte de membre 2021, toutes les autres activités seront gratuites

Association Mégisserie de La Maysou 43 Rue du Colonel Naudy, 81300 Graulhet Graulhet Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00