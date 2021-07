Visite guidée d’une maison forte du XIVe siècle Château de la Guyonnière, 18 septembre 2021, Beaulieu-sous-Parthenay.

Visite guidée d’une maison forte du XIVe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de la Guyonnière

Découvrez ce château du XIVe siècle construit en zone marécageuse sur des radiers d’aulne et visitez la tour d’escalier, le grenier, le colombier, les écuries, la pièce en cul de four et les anciennes cuisines. Entrée toutes les 45 minutes à 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h. Les personnes ayant réservé au plus tard le 16 septembre seront prioritaires. Si un groupe n’est pas complet (9 personnes maximum) prise en compte des non-inscrits en complément et selon l’ordre d’arrivée.

Gratuit, par groupe de 9 personnes avec port du masque obligatoire.

Découverte du château du XIVe siècle avec visite de la tour d’escalier, du grenier, du colombier, des écuries, de la pièce en cul de four et des anciennes cuisines.

Château de la Guyonnière La Guyonnière, 79420 Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Deux-Sèvres



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00