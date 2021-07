Goyave La Souvenance Goyave, Guadeloupe Visite guidée d’une maison des illustres La Souvenance Goyave Catégories d’évènement: Goyave

Maison d’écrivains mais aussi lieu de résidence littéraire, le lieu fascine par ses meubles d’époque, objets divers qui permettent de ressentir l’âme de André Schwartz Bart. La présence de sa femme Simone une écrivaine tout autant célèbre permet de faire vivre cette maison pleine de belles vibrations. visite guidée de la maison La Souvenance goyave chemin de Bon Air Goyave Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

