### Le domaine Grand Meynon est un écrin pour l’œuvre qu’a laissé Darie Schotte: sculptures,tableaux,objets divers en céramique. Ainsi que son atelier ou travaille sa fille avec d’autres céramistes. Pendant la visite, dans l’atelier, vous aurez des explications sur le procédé terre, émaillage, cuisson, une démonstration et un exposition de quelques pièces réalisées par les personnes travaillant à l’atelier. La visite se poursuivra à la Galerie pour des explications approfondies des œuvres exposées de Darie Schotte. [[https://youtu.be/wQNd6Zkb8eQ](https://youtu.be/wQNd6Zkb8eQ)](https://youtu.be/wQNd6Zkb8eQ)

Gratuit. Sur inscription.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

