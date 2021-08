Montrevel-en-Bresse Ferme du Sougey Ain, Montrevel-en-Bresse Visite guidée d’une ferme à cheminée sarrasine datant de 1460 Ferme du Sougey Montrevel-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Montrevel-en-Bresse

Visite guidée d’une ferme à cheminée sarrasine datant de 1460 Ferme du Sougey, 19 septembre 2021, Montrevel-en-Bresse. Visite guidée d’une ferme à cheminée sarrasine datant de 1460

le dimanche 19 septembre à Ferme du Sougey

Visite guidée toutes les heures Visite de la ferme et des bâtiments, chemin d’interprétation avec des oiseaux extraordinaire et mini ferme avec des poulets, des chèvres, des moutons…

Sur inscription.

Visite guidée de la ferme et balade autour du domaine. Ferme du Sougey 1549 route du Sougey 01340 Montrevel en Bresse Montrevel-en-Bresse Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Montrevel-en-Bresse Autres Lieu Ferme du Sougey Adresse 1549 route du Sougey 01340 Montrevel en Bresse Ville Montrevel-en-Bresse lieuville Ferme du Sougey Montrevel-en-Bresse