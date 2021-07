Clairvaux-les-Lacs Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs, Jura Visite guidée d’une exposition à l’Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Catégories d’évènement: Clairvaux-les-Lacs

40 années de fouilles et de recherches scientifiques ont permis de mettre à jour, sur les rives des lacs de Chalain et Clairvaux, tout un pan de l’histoire de l’humanité. Laisser vous conter cette histoire par Juliette le temps d’une visite guidée.

Gratuit. Pas de réservation.

Laisser-vous guider par Juliette à la découverte de ces vestiges et de ces fouilles exceptionnels. Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs 9 rue du Parterre 39130 Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Jura

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

