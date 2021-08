Saint-Silvain-Bellegarde Église Saint-Silvain-Bellegarde Creuse, Saint-Silvain-Bellegarde Visite guidée d’une église du XIIIe siècle et découverte de la fontaine dite « miraculeuse » Église Saint-Silvain-Bellegarde Saint-Silvain-Bellegarde Catégories d’évènement: Creuse

### Profitez d’une visite guidée de l’église et découvrez exceptionnellement une pièce notable du patrimoine religieux de la commune habituellement non présentée au public ! * Découvrez l’histoire de l’église et l’évolution de son architecture au cours des siècles. * Admirez son autel-retable classé monument historique. * Découvrez deux pièces du patrimoine religieux de la commune habituellement non présentées au public : – un Christ en bois polychrome de la fin du XVe siècle. Pas très loin de l’église, vous trouverez également une fontaine dite « miraculeuse » autrefois très réputée qui avait le pouvoir de guérir les enfants.

Gratuit.

