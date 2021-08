Saint-Sever Maison Sentex Landes, Saint-Sever Visite guidée d’une demeure de collectionneur Maison Sentex Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever

Visite guidée d’une demeure de collectionneur Maison Sentex, 18 septembre 2021, Saint-Sever. Visite guidée d’une demeure de collectionneur

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Sentex

Si vous voulez voir un lieu atypique, venez visiter la maison familiale du docteur Sentex. Cette demeure privée est exceptionnelle : son rez-de-chaussée est entièrement pavé de mosaïques gallo-romaines du IVe siècle inscrites Monument Historique et installées là depuis le XIXe siècle. Tant les vestiges de la villa gallo-romaine du Gleyzia d’Augreilh que le travail de restauration et d’installation sont admirables ! Une remarquable collection privée de faïences, dont une majorité de Samadet, agrémente la visite.

Visite guidée avec masque limitée à 10 personnes sur inscription payable à l’avance : 2€/personne

Demeure privée au rez-de-chaussée entièrement pavé de mosaïques gallo-romaines du IVe siècle installées là au XIXe siècle et collection de faïences, dont une majorité de Samadet, agrémente la visite. Maison Sentex 9 place de Verdun 40500 Saint-Sever Saint-Sever Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Lieu Maison Sentex Adresse 9 place de Verdun 40500 Saint-Sever Ville Saint-Sever