Des surprises en perspectives ! Situées à une vingtaine de mètre de profondeur, les étonnantes galeries de la carrière Parrain vous invitent à la découverte d’un autre imaginaire de la pierre et de son histoire… Un parcours entre jeux d’ombres et de lumières y a été développé, afin de permettre à tous de s’y évader… Les débuts de l’exploitation de cette carrière souterraine remontent au XVIe siècle. Depuis, le travail des hommes a tracé sous le village un vaste réseau de galeries et piliers, courant sur plus de 5 hectares. Ce n’est qu’au début du XXe siècle que l’extraction a cessé.Elle a laissé place à une nouvelle page d’histoire : la culture des fameux champignons de Paris, une activité qui s’est poursuivie jusqu’en 1993.

limité à 35 personnes par visite / réservation préalable fortement conseillée

