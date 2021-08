Grand Place des Halles Grand, Vosges Visite guidée d’une ancienne ville gallo-romaine Place des Halles Grand Catégories d’évènement: Grand

Vosges

Visite guidée d’une ancienne ville gallo-romaine Place des Halles, 19 septembre 2021, Grand. Visite guidée d’une ancienne ville gallo-romaine

le dimanche 19 septembre à Place des Halles

### Découvrez grâce à cette visite guidée le village de Grand et son histoire des Romains à nos jours. Grand, importante cité religieuse sous l’Empire romain était peuplée d’environ 20 000 habitants. Les vestiges de la basilique et de l’amphithéâtre témoignent de cette ville qui reçut la visite de plusieurs empereurs romains. L’église Sainte-Libaire, du XVe siècle, elle-même construite sur un site cultuel antique, est classée au titres des Monuments historiques depuis 1994.

Gratuit. Entrée libre. Départs place des Halles à 10h45, 14h30 et 16h30.

Découvrez grâce à cette visite guidée le village de Grand et son histoire des Romains à nos jours. Place des Halles Place des Halles, 88350 Grand Grand Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:45:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Grand, Vosges Autres Lieu Place des Halles Adresse Place des Halles, 88350 Grand Ville Grand lieuville Place des Halles Grand