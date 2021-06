Portel-des-Corbières Terra Vinea Aude, Portel-des-Corbières Visite guidée d’une ancienne carrière de gypse reconvertie en chai de vieillissement. Terra Vinea Portel-des-Corbières Catégories d’évènement: Aude

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Dans le village de Portel-des-Corbières, sur les cimes d’un majestueux paysage, montez dans le petit train qui vous conduira aux portes des profondeurs de la terre. Entrez et vivez les sensations d’un archéologue qui découvre derrière un mur de pierres, suspendu dans le temps. Ici, ce sont les mineurs qui ont façonné la pierre de gypse. A 80 mètres sous terre, arpentez près de 800m de galeries souterraines, découvrez différents tableaux et décors de l’histoire de la vigne et du vin en Narbonnaise. Laissez-vous surprendre par une animation son et lumières sublimant une immense voûte terrestre telle une cathédrale. Admirez le paysage formé par de nombreux tonneaux de vieillissement du vin qui vous guideront tour à tour, dans une villa romaine antique, un banquet médiéval, un lac souterrain ou encore un musée du travail de la vigne. Vos sens en éveil après ce surprenant voyage dans le temps, vous vous délecterez d’une dégustation de différents vins locaux rigoureusement sélectionnés.[TEASER TERRA VINEA](https://www.youtube.com/watch?v=ggN31CAuPdI)

10,90€ adultes, 9,60€ 13-17 ans, 6,20€ 5-12 ans

Terra Vinea 15 Chemin des Plâtrières, 11490 Portel-des-Corbières

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

