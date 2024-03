Visite guidée d’un refuge LPO La Fontaine du Dy, 77250 Moret-Loing-et-Orvanne, France Moret-Loing-et-Orvanne, dimanche 26 mai 2024.

Visite guidée d’un refuge LPO Venez découvrir un des refuges LPO avec la présence de nombreuses espèces

faunistiques et floristiques. Depuis 2021, le verger de La Fontaine du Dy est

labellisé Refuge LPO et s’engage pour la protect Dimanche 26 mai, 12h30, 16h00 La Fontaine du Dy, 77250 Moret-Loing-et-Orvanne, France Tarifs : 1 place

Venez découvrir un des refuges LPO avec la présence de nombreuses espèces faunistiques et floristiques. Depuis 2021, le verger de La Fontaine du Dy est labellisé Refuge LPO et s’engage pour la protection de plusieurs oiseaux notamment qui vivent et nichent ici. Au cours de cette visite, vous serez accompagnés pour observer la biodiversité présente dans le verger, le potager et au bord du ruisseau. Vous serez ainsi amené à vous poser différentes questions : quelle biodiversité écologique existe sur place ? Quelle est la diversité sp&écifique ? Cette visite sera également l’occasion pour vous de découvrir les actions de protection des espèces mises en place par les habitants.

Visite guidée par Hélène PAEPEGAEY, Guide nature Qualinat.

Durée : 30 minutes

Activité organisée par La Fontaine du Dy – animations nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/visite-du-jardin-refuge

