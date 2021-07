Visite guidée d’un point d’appui d’infanterie de la Première Guerre mondiale Point d’appui d’infanterie du Nellkopf, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Dingsheim.

### Elément unique de la ceinture de forts de Strasbourg, le Nellkopf, situé sur les bans communaux de Dingsheim et Griesheim-sur-Souffel, est en cours de restauration et de remise en valeur. Rendez-vous sur le parking du tennis couvert à l’entrée de Dingsheim aux 1, rue du Musaubach 67370 Dingsheim. Environ 20 min de marche sur sol plat pour accéder au site. Prévoir de bonnes chaussures et des habits ne craignant rien. Cette visite n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite. Visite limitée à 20 participants. Réservation ou informations au 06 36 67 96 55

Gratuit (possibilité de faire un don à l’association en fin de visite). Sur réservation. Rdv sur le parking du tennis couvert à l’entrée de Dingsheim au 1 rue du Musaubach 67370 Dingsheim. Prévoir de bonnes chaussures et des habits ne craignant rien.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00