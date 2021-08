Castétis Moulin de Candau Castétis, Pyrénées-Atlantiques Visite guidée d’un moulin à eau du XVIe siècle Moulin de Candau Castétis Catégories d’évènement: Castétis

### Découverte patrimoniale du moulin et du village. Visite du moulin et de son site, historique du moulin et du village, démonstration de mouture, pico centrale hydroélectrique, scierie battante en cours de rénovation. Les arbres et les végétaux autour du moulin. Musée outils anciens.

Gratuit. Entrée libre.

