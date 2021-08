Binic-Étables-sur-Mer Villa Le Caruhel Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Visite guidée d’un monument historique art déco, La Villa Caruhel Villa Le Caruhel Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Visite guidée d’une heure comprenant le jardin, dont le jardin japonais, et une partie de la villa. S’inscrire au préalable auprès de l’office du tourisme de Saint Quay Portrieux / _Places limitées, voir avec l’office du tourisme._

Joyau de l’art déco niché dans un écrin de verdure, dominant la mer et le port. Villa d’artistes avec mosaïques d’Odorico, ferronneries de Brandt dessinées par Mathurin Méheut, et le jardin japonais ! Villa Le Caruhel 22 rue du Caruhel, 22680, Etables sur Mer Binic-Étables-sur-Mer Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

