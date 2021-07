Visite guidée d’un lotissement des années 1920. Quartier d’Elisabethville., 18 septembre 2021, Aubergenville.

Quartier d’Elisabethville., le samedi 18 septembre à 14:30

**Promenade à la découverte d’un lotissement “art déco” et de son évolution récente.** 1 – Elisabethville-Aubergenville : Trois décennies séparent les deux projets utopiques de l’histoire architecturale du quartier. Le temps d’une balade d’une heure et demi, pour faire revivre le lotissement des « années folles », son casino-théâtre, son hôtel restaurant, les anciens commerces, le château d’eau… pour redonner sens au projet initial mutualiste, fondé sur l’amitié franco-belge, mais aussi pour évaluer l’impact de Renault sur le quartier et son évolution. Le samedi 18 septembre à partir de 14h30. Rendez-vous place de l’Étoile à Elisabethville-Aubergenville. Stationnement possible sur le parking du marché couvert. 2 – Elisabethville-Épône : Longtemps « bout du monde » du lotissement, le quartier ne manque pourtant pas d’Histoire – celle-ci plongeant ses racines jusqu’au néolithique. Passant par : dolmens, villas des années 30, pavillons Renault… aux limites de la « frontière » communale, une promenade d’une heure et demi permettra de relier des centres d’intérêt dispersés, mais qui ainsi présentés donnent au quartier une certaine unité. Le dimanche 19 septembre à partir de 14h30. Rendez-vous place Édouard Monin (Bout du monde) à Elisabethville-Epône. Stationnement possible sur le parking de la salle « du bout du monde ».

Quartier d’Elisabethville. 1 place de l’étoile 78410 Aubergenville Aubergenville Yvelines



