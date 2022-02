Visite guidée d’un jardin japonais traditionnel Jardin japonais Sekitei Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Visite guidée d'un jardin japonais traditionnel

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin japonais Sekitei

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin japonais Sekitei Sur rdv uniquement, 4 visites de programmées le week-end, 6€ par personne, 10 personnes maximum par visite

Venez visiter un jardin japonais traditionnel. Une petite parenthèse de calme et d’évasion pour retrouver l’ambiance des jardins comme au pays du Soleil Levant. Jardin japonais Sekitei 12 chemin du petit pont 68200 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Jardin japonais Sekitei
12 chemin du petit pont 68200 Mulhouse

