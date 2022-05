Visite guidée d’un jardin d’arbres et arbustes rares en sous-bois. Arboretum de La Chavannerie La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Arboretum de La Chavannerie Tarifs : Adultes 5 euros. Gratuit moins de 18 ans départ en groupes de 10 personnes, un peu d’attente possible. Prévoir chaussures de marche ou bottes si le temps est humide.

Partez à la découverte d’un jardin d’arbres remarquables en sous-bois. Arboretum de La Chavannerie La Chavannerie, Route de Jouy-le-Potier, 45240 La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T17:30:00

Visite guidée d'un jardin d'arbres et arbustes rares en sous-bois. Arboretum de La Chavannerie 2022-06-04

