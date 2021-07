Strasbourg Fortification de l'enceinte urbaine de Strasbourg - Kernumwallung Bas-Rhin, Strasbourg Visite guidée d’un exemple unique d’enceinte urbaine allemande moderne Fortification de l’enceinte urbaine de Strasbourg – Kernumwallung Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### La Kriegstor, un élément de l’enceinte urbaine datant de la période de l’Annexion. À la suite de la guerre de 1870, l’Alsace et la Moselle sont annexées à l’Allemagne. Très rapidement, il est décidé de fortifier Strasbourg et ses alentours en prévision d’un nouveau conflit. Nous vous proposons de découvrir cet exemple unique d’enceinte urbaine allemande moderne. **Rdv parking de la patinoire Iceberg, rue Pierre Nuss, 67200 Strasbourg.**

