### Nous vous proposons une visite guidée de l’église accompagnée de l’historien local Hubert Philipe. _**Programme :**_ * La visite de l’église vous sera faite par **Hubert Philippe** le samedi à 14h30 et le dimanche à 14h. * De plus un concert d’orgue vous sera présenté par **Joseph Recchia** à partir de 16h le dimanche.

Gratuit. Entrée libre.

Nous vous proposons une visite guidée de l'église accompagnée de l'historien local Hubert Philipe. Église Saint-Didier Rue Casimir Bonjour, 55120 Clermont-en-Argonne Clermont-en-Argonne Meuse

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T20:00:00

