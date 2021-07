Wintzenheim Château du Hohlandsbourg Haut-Rhin, Wintzenheim Visite guidée d’un des plus grands monuments Habsbourg en Haute-Alsace Château du Hohlandsbourg Wintzenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château du Hohlandsbourg Gratuit. Départ des visites guidées en fonction de l’affluence. Pass sanitaire nécessaire.

Découvrez l’histoire des lieux de l’âge du bronze jusqu’à l’époque contemporaine et admirez l’incroyable vue à 360° depuis son chemin de ronde en écoutant les explications du guide. Château du Hohlandsbourg Route des Cinq Châteaux, 68920 Wintzenheim Wintzenheim Haut-Rhin

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

