du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château et parc

### Construit sur les plans du XIIIe siècle, découvrez ce château du XVIe siècle, remanié par la suite, et admirez ses douves et son parc paysagé « à l’anglaise ». Inscrit au titre des Monuments historiques, ce château est détenu par la même famille depuis 1701. Profitez d’une visite guidée pour découvrir quatre pièces du XVIe siècle, dont la salle des gardes exposant une maquette du château lorsqu’il avait ses quatre côtés (d’après les gravures des archives nationales), une ancienne cuisine et fromagerie. Vous pourrez également vous promener autour du château entouré de douves, dont l’eau se déverse dans des cascades bordées d’une allée de tilleuls, ainsi que dans le parc paysagé «à l’anglaise». Le domaine comporte des platanes monumentaux de 250 ans, des bâtiments de ferme, un pigeonnier du XVIIIe siècle, ainsi qu’une orangerie du XVIIIe siècle récemment rénovée en 2010.

Entrée payante pour la parc et le château : 4€ par adulte, gratuit pour les enfants.

