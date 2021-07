Joinville Château du Grand Jardin Haute-Marne, Joinville Visite guidée d’un château du XVIe siècle. Château du Grand Jardin Joinville Catégories d’évènement: Haute-Marne

Joinville

Visite guidée d’un château du XVIe siècle. Château du Grand Jardin, 18 septembre 2021, Joinville. Visite guidée d’un château du XVIe siècle.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château du Grand Jardin Gratuit. Entrée libre.

Partez à la découverte du pavillon de plaisance et du jardin des ducs de Guise ! Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville Joinville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Joinville Autres Lieu Château du Grand Jardin Adresse 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville Ville Joinville lieuville Château du Grand Jardin Joinville