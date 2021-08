Visite guidée d’un château du XIVe siècle Château de Gombervaux, 18 septembre 2021, Vaucouleurs.

Visite guidée d’un château du XIVe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Gombervaux

### Partez à la découverte du château de Gombervaux et de la vie de ses habitants au Moyen Âge. Véritable écrin de l’architecture du XIVe siècle, le château de Gombervaux, classé au titre des Monuments historiques depuis 1994, présente un intérêt patrimonial exceptionnel au cœur du pays de Jeanne d’Arc. Notre Jardin des Simples et les alentours abondent d’espèces locales de faune et de flore, dont certaines sont rares et protégées. Habité, célébré, assiégé, transformé… l’histoire de Gombervaux est riche en rebondissements. Venez découvrir ce site unique dans la région et le travail de l’association qui l’étudie, le sauvegarde, et l’anime.

Gratuit. Entrée libre. Site en extérieur : prévoir une tenue adaptée à la météo. L’accueil du public se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Pour plus de détails : se référer à notre site internet et nos réseaux sociaux.

Château de Gombervaux, 55140 Vaucouleurs, Meuse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T14:45:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-18T16:15:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-18T17:45:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T14:45:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:15:00;2021-09-19T16:15:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:45:00;2021-09-19T17:45:00 2021-09-19T18:30:00