Thème de ces Journées « Patrimoine pour tous » Choix d’une seule journée le dimanche 19 septembre La journée sera consacrée aux questions de transmission de savoir-faire, des choix à opérer et d’une possible exemplarité pour des rénovations respectueuses du patrimoine le matin de 10H à 12H visite du chantier avec l’architecte chargée du suivi de chantier, des artisans et des bénévoles de l’association de 15H à 17H Présentation de l’œuvre d’Arthur Lockmann « la charpente comme éthique du faire » La vie solide , lecture à haute voix, confrontation d’idées, partage de savoir seront sollicités la CAPEB les écoles professionnelles du Lot et des environ s Les élèves de troisième pour des lectures choisies Visite de chantier avec la problématique suivante : quels choix pour sauvegarder un patrimoine rural ancien ? Modes constructifs et matériaux. Maison rurale lieu dit Pratoucy, 46210 Sénaillac-Latronquière Sénaillac-Latronquière Lot

