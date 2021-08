Visite guidée du village – Voyage au cœur du village pittoresque de Clères Clères, 28 août 2021, Clères.

Visite guidée du village – Voyage au cœur du village pittoresque de Clères 2021-08-28 14:30:00 – 2021-08-28

Clères Seine-Maritime Clères

Voyage au cœur du village pittoresque de Clères

Au cours de cette visite, la guide vous dévoilera le village de Clères autrement. Certes, il y a les Halles. Mais savez-vous qui a vécu aux Friquets ? Et pourquoi la Russie à Clères ? Pourquoi y a-t-il un parc zoologique (dont nous vous conseillons absolument la visite avant ou après) ? Au fil de la rivière Clérette, Clères se découvre avec toute la richesse de son passé, ses belles maisons, ses personnalités, ses plaies en 1940 et son présent bien vivant.

Lors de la visite, il y a quelques marches et quelques rues en montée/descente.

Voyage au cœur du village pittoresque de Clères

contact@normandie-caux-vexin.com +33 2 35 23 19 90

