Thury Village Thury, Yonne Visite guidée du village Village Thury Catégories d’évènement: Thury

Yonne

Visite guidée du village Village, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Thury. Visite guidée du village

Village, le samedi 18 septembre à 15:15

Lors de cette visite, histoire, architecture, anecdotes, vie d’autrefois seront évoqués tout au long d’une promenade agréable. Découvrez un village typique de Forterre Village Le bourg, 89520 Thury Thury Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:15:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Thury, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Village Adresse Le bourg, 89520 Thury Ville Thury lieuville Village Thury