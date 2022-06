VISITE GUIDÉE DU VILLAGE Tuffé Val de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne Catégories d’évènement: 72160

Venez découvrir le bourg de Tuffé développé dans la vallée de la Chéronne, près d'une abbaye bénédictine devenue à la fin du XIe siècle l'un des prieurés de l'abbaye Saint-Vincent du Mans. Outre les vestiges du prieuré, vous pourrez apprécier le centre ancien du bourg dont les quatre rues convergent place de l'église, ainsi que les extensions plus récentes liées en partie à l'implantation de la ligne de chemin de fer en 1872. Gratuit. Réservation auprès du Pays d'art et d'histoire du Perche Sarthois ou auprès des Amis de l'abbaye, 06 41 82 50 93

