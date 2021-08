Visite guidée du village – Surprenante Montville Montville, 1 septembre 2021, Montville.

Montville Seine-Maritime Montville

Surprenante Montville

Prêt à vous laisser charmer par Montville? Vous vous demandez peut-être pourquoi on peut lire la devise de la République Française sur l’église ? Et où était le château ? Et pourquoi un musée des sapeurs-pompiers a-t-il été créé ici ? Et pourquoi y a-t-il une statue de Berlioz ? La guide vous donnera les clés pour revivre l’évolution de la ville à travers son histoire, ses activités et ses modifications urbanistiques.

