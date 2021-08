Visite guidée du village – Ry, un village de roman ? Ry, 3 septembre 2021, Ry.

Ry Seine-Maritime

Ry, un village de roman ?

Ry est-il le Yonville-l’Abbaye du fameux Madame Bovary de Flaubert ? Telle est la question. Question qui agite tous les spécialistes depuis la parution du roman et surtout le procès intenté à Flaubert.

Nous vous proposons une déambulation aux accents littéraires pour découvrir le Ry d’aujourd’hui et le Ry du temps de Flaubert : une visite guidée conçue comme une entrée dans les coulisses de l’écriture de Madame Bovary.

En suivant votre guide, vous pourrez construire votre opinion : Ry et ses habitants ont-ils inspiré le roman de Flaubert ?

