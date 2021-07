Saint-Benoît-du-Sault Prieuré Saint-Benoît - Église Abbatiale Indre, Saint-Benoît-du-Sault Visite guidée du village Prieuré Saint-Benoît – Église Abbatiale Saint-Benoît-du-Sault Catégories d’évènement: Indre

Saint-Benoît-du-Sault

Visite guidée du village Prieuré Saint-Benoît – Église Abbatiale, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Benoît-du-Sault. Visite guidée du village

le samedi 18 septembre à Prieuré Saint-Benoît – Église Abbatiale 30 personnes maximum | Rendez-vous devant l’église

Visite avec l’archéologue de l’INRAP qui a supervisé les fouilles préventives de 2020. Prieuré Saint-Benoît – Église Abbatiale Place de l’Église 36170 Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault Indre

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

