La Salvetat-sur-Agout

Office de Tourisme Monts et Lacs en Haut Languedoc, le samedi 18 septembre à 10:30

Trônant sur son éperon rocheux blotti au méandre de l’Agout, le village de La Salvetat fait miroiter ses toits bleutés d’ardoises depuis le XIIe siècle. Mais ses origines remonteraient au VIIIe siècle, lorsque que les premiers habitants se sont établis autour d’un monastère bénédictin dont la chapelle Saint-Étienne-de-Cavall est le seul témoin. En suivant Adeline, passeuse de mémoire à l’Office de Tourisme, vous découvrirez le temps d’une visite les secrets de ce charmant village, entre faits historiques, légendes et anecdotes.

Visite limitée à 15 personnes, non accessible aux PMR

Des premiers pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle aux célèbres bulles de son eau minérale, La Salvetat vous dévoile plus de 1000 ans d'Histoire ! Office de Tourisme Monts et Lacs en Haut Languedoc Place des archers, 34330 La Salvetat-sur-Agout

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00

