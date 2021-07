Aramon Office de tourisme Aramon, Gard Visite guidée du village Office de tourisme Aramon Catégories d’évènement: Aramon

Visite guidée du village Office de tourisme, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Aramon.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de tourisme

Jadis fermé par 8 portes et ceint de murs dont subsiste la partie Nord sous le château, le centre historique d’Aramon réhabilité depuis plus de 20 ans, se visite en entrant à l’Ouest par la porte de Montfrin (XVIIIe siècle) s’ouvrant sur la rue Pitot qui traverse le village d’Ouest en Est. L’église Saint-Pancrace (XIIe-XVII siècle) la borde, érigée sur l’emplacement d’une cimetière gallo-romain, entourée des hôtels particuliers datant des XVe au XVIIIe siècles, dont certains seront ouverts exceptionnellement Visite guidée proposée par les bénévoles des Amis de Saint Pancrace, des Amis du château d’Aramon et de l’OCPA.

Rdv place Ledru-Rollin devant l’office de tourisme, en fonction de l’évolution des conditions sanitaires, groupes de 10 personnes maximum, distanciation physique, port du masque obligatoire, prévoir votre solution hydroalcoolique

Visite guidée à la découverte du patrimoine d'Aramon, son église, ses hôtels particuliers, son château (esplanade et salle d'armes) et son parc.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

