### Découvrez le charmant village médiéval de Hierges lors d’une visite guidée organisée par l’office de tourisme val d’Ardenne. Aux portes de la Belgique, marqué par l’histoire de son château, le village médiéval de Hierges est l’un des plus beaux des Ardennes françaises. Un lieu plein de charme pour flâner dans son artère principale pavée, et découvrir ses maisons en pierre bleue et aux toits d’ardoise. La ruelle qui monte à l’église Saint-Jean-Baptiste vous rapproche des ruines romantiques du château de Hierges, qui semble veiller en maître sur le village. Là, plus de 1000 ans d’histoire s’offrent aux visiteurs. Ce château, construit au XIe siècle, et ses résidents, ont joué de tout temps un rôle important dans l’histoire de l’Europe. C’est de ce château qu’est parti le conflit entre François Ier, Roi de France, et Charles Quint, Empereur du Saint-Empire romain germanique. Reconstruit au XVIe siècle, ce château, aujourd’hui propriété privée, témoigne encore de l’art militaire mosan. _Découvrez ce charmant village lors d’une visite guidée organisée par l’office de tourisme val d’Ardenne._ _Point de départ : 1 rue du cimetière, 08320 Hierges._ _Durée : 1h._

Gratuit. Sur inscription auprès de l’office de tourisme (capacité maximale de 25 personnes par horaire). Point de départ : 1 rue du cimetière, 08320 Hierges. Durée : 1h.

Église Saint-Jean-Baptiste Rue Roger Renard, 08320 Hierges Hierges Ardennes



2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00